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    21% из выделенных на референдум средств направят на техническое оснащение

    17 Мая 2022, 14:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Деньги будут выделены из республиканского бюджета и резерва Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «21% из этой суммы пойдет на материально-техническое оснащение участков голосования. Обеспечение работы участковой и территориальной комиссий. Изготовление печатной продукции, работа по информационному сопровождению центральной комиссии референдума, а также изготовление и размещение информационных билбордов по всей стране», - сообщила член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина на брифинге в ЦИК.

    Ранее сообщалось, что на проведение референдума из республиканского бюджета выделят 16 млрд 460 млн тенге.

    «Соответствующие расчеты со стороны Центральной избирательной комиссии представлены. Сегодня Правительством соответствующее постановление принято», - сообщил заместитель Премьер-Министра-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Конституция Бюджет Политика Финансы ЦИК Референдум
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