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    21 гробницу обнаружили в одной из провинций Китая

    2 Февраля 2023, 06:32

    ЧАНША. СИНЬХУА – КАЗИНФОРМ - Археологи обнаружили в городе Чанша провинции Хунань Центрального Китая 21 гробницу, относящуюся к периоду правления династии Хань (202 г. до н.э. - 25 г. н.э.), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Синьхуа.

    «Эти захоронения относятся к обнаруженному до этого императорскому мавзолею, который располагается примерно в 780 метрах от них», - сообщили в Институте культурного наследия и археологии Чанши.

    Все захоронения представляют собой земляные ямы и могут быть разделены на два типа - гробницы с проходами и без них. Многие гробницы расположены рядом друг с другом. Это может быть совместными захоронениями мужа и жены или членов одной семьи.

    Археологи обнаружили уникальную гробницу. По их словам, она представляет собой двухъярусное захоронение, которое редко встречается в провинции Хунань.

    «Если наши предположения подтвердятся, это предоставит важную информацию для изучения развития и распространения захоронений с двухъярусной структурой во времена династии Хань», - сказал руководитель проекта раскопок Чжоу Баодун.

    В общей сложности в гробницах обнаружено 234 погребальных предмета, большинство из них - изделия из керамики.

    Учитывая близость расположения и схожий возраст захоронений, археологи пришли к выводу, что эти гробницы, вероятно, относятся к древнему императорскому мавзолею.

    По словам Чжоу Баодуна, новые находки могут предоставить фундаментальную информацию для изучения системы захоронений на территории нынешнего города Чанша во времена династии Западная Хань.

    Ранее сообщалось, что в Гуанчжоу, в административном центре провинции Гуандун в Южном Китае, нашли 184 исторических памятника, относящихся к периоду от династии Хань (202 г. до н.э. - 220 г. н.э.) до династии Цин (1644-1911 гг.), а также ряд культурных реликвий.

    Фото: embassylife.ru

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Китай Мировые новости Археология
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