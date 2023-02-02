2022 год стал годом рекордного роста мировых цен на продовольствие

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В прошлом году, по данным ФАО (продовольственная с/х организация ООН), в мире был отмечен рекордный рост цен на продовольственные товары. По итогам 2022 года среднее значение индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 143,7 пункта – сразу на 18 пунктов больше показателя 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

ИПЦФ отражает как месячное, так и годовое изменение цен. Показатели 2022 года оказались самыми высокими с начала сбора данных (то есть с 1990 года), за счет того, что рекордные индексы фиксировались в первые месяцы.

При этом в декабре 2022 года среднее значение ИПЦФ составило 132,4 пункта – на 2,6 пункта меньше, чем в ноябре. Падение началось еще с апреля 2022 года, когда индекс составил 158,4 пункта (в марте – 159,7 пункта). Уменьшение индекса обусловлено резким падением мировых цен на растительные масла.

Среди основных категорий продовольствия в декабре 2022 года наибольший индекс был зафиксирован для круп: 147,3 пункта. Это меньше, чем в ноябре, на 2,9 пункта, но больше, чем в декабре 2021 года, на 6,8 пункта. Специалисты отмечают, что ситуация с продажей круп в декабре улучшилась после сезона уборки зерна, в связи с усилившейся конкуренцией между экспортерами, что привело в итоге к снижению цены на пшеницу.

Индекс цен на растительное масло составил 144,4 пункта – на 10,3 пункта меньше, чем в ноябре, и на 34,1 пункта меньше, чем в декабре 2021 года. Подобное уменьшение индекса было связано с падением мировых котировок пальмового, соевого, рапсового и подсолнечного масел.

Индекс цен на молочную продукцию составил 139,1 пункта – на 1,5 пункта больше, чем в ноябре, и на 10,1 пункта больше, чем в декабре 2021 года. Ситуация в этом сегменте такова: мировые цены на сыр выросли, главным образом, в связи с активным мировым спросом, а также с некоторым ограничением экспортного предложения. Мировые цены на сливочное масло, напротив, продолжают снижаться шестой месяц подряд под влиянием сохраняющегося вялого импортного спроса и наличия достаточных внутренних запасов для покрытия кратковременных потребностей.

Индекс цен на сахар в декабре 2022 года составил 117,2 пункта – на 2,8 пункта больше, чем в ноябре, и на 0,7 пункта больше, чем в декабре 2021 года. Подорожание сахара связывают с опасениями относительно последствий неблагоприятных погодных условий для урожая в Индии, являющейся вторым по значению экспортером сахара в мире, и задержками с переработкой сахарного тростника в Таиланде и Австралии.

Для мяса индекс составил 113,8 пункта – на 1,4 пункта меньше, чем в ноябре, но на 2,8 пункта больше, чем в декабре 2021 года. Уменьшение индекса в декабре 2022 года было обусловлено падением мировых цен на говядину и мясо птицы, что частично компенсировал рост цен на свинину и баранину.

Тем временем, по данным Statista, общий уровень мировой инфляции в 2021 году составил 4,7 %, а в 2022-м, по прогнозам, он достигает 8,8 %. В последующие годы аналитики прогнозируют снижение – до 3,3 % в 2027-м.

Пока картина прогноза на ближайшие несколько лет выглядит так: в 2023 году – 6,5 %, в 2024-м – 4,1 %, в 2025-м – 3,6 %, в 2026-м – 3,4 %.

Согласно данным Ourworldindata, пропитание в 2021 году занимало наибольшую долю в потребительских расходах жителей таких бедных стран, как Нигерия, Мьянма и Кения: 59 %, 56,6 % и 56,1 % соответственно.

В десятку худших по этому показателю стран также вошли Бангладеш, Лаос, Ангола, Казахстан (здесь пропитание занимало сразу 49,4 % расходов), Узбекистан (46,5 %), Камерун и Уганда.

Среди антилидеров оказались только две страны СНГ, в прочих ситуация лучше. Так, к примеру, в России на продовольствие уходило 29 % расходов – разница весьма ощутима.

Лучшие показатели в рейтинге – у США, Сингапура, Великобритании, Ирландии и Швейцарии.



