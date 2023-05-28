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    200 млн тенге потратят на замену уличного освещения в Петропавловске

    28 Мая 2023, 11:52

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске меняют уличное освещение. Всего планируют установить 700 новых светодиодов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акима города, менять кабель и устанавливать новые мощные светильники в этом году намерены на улицах Рабочего поселка, микрорайонов Береке, Подгора, по улице Советской, от контрольно-пропускного пункта до улицы Караванной (въезд в Рабочий поселок) и по дороге от моста через Есиль до Мамлютского КПП.

    «Замена старых светильников мощностью 250 Вт на новые мощностью 180 Вт позволит снизить нагрузку на сеть уличного освещения. Разница в 4,5 тысячи Вт улучшит освещенность улицы за счет большого светового потока. Уменьшение нагрузки позволит снизить оплату за потребляемую электрическую энергию примерно на 628 тысяч тенге в год. Параллельно в городе проводятся работы по замене голого кабеля на самонесущий изолированный провод. Это позволит обеспечить более надежное питание уличного освещения», - сообщили в пресс-службе.

    На замену светильников и проводов выделили 200 млн тенге.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область
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