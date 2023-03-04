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    200-летие Курмангазы отметят в Астане

    4 Марта 2023, 14:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обширная программа празднования 200-летия выдающегося народного композитора, домбриста-виртуоза Курмангазы Сагырбаева стартует в «Астана Опера», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

    Ее откроет яркий музыкальный вечер «Құрманғазы – рухты саздың сардары», который будет предложен вниманию жителей и гостей столицы 19 марта на сцене Камерного зала им. К. Байсеитовой.

    Искусство домбрового исполнительства публике представят акын, призер Республиканского айтыса акынов «Алтын домбыра» Еркебулан Кайназаров, а также заслуженные деятели Казахстана Айтжан Токтаган, Орынбай Дуйсен, Турар Алипбаев, Абылгазы Ахмадиев, Галым Ахмедьяров.

    «Двухсотлетие со дня рождения Курмангазы Сагырбаева – важнейшее событие в жизни страны. Он был великим композитором, основателем домбровой школы, оказавшим большое влияние на развитие культуры и искусства Казахстана. Курмангазы глубоко постиг душу казахского народа, чью жизнь воспевал в своих кюях. Нынешнее поколение и сегодня восхищает творчество Курмангазы, которое известно не только на родине, но и далеко за ее пределами. Произведения композитора трогают сердца и вдохновляют слушателей и исполнителей. На его сочинениях выросло не одно поколение домбристов, и я в их числе. В честь памятной даты мы запланировали ряд насыщенных мероприятий в «Астана Опера». Первым из них станет этот концерт, в нем вместе с известными кюйши примут участие талантливые молодые инструменталисты», - рассказал заслуженный деятель Казахстана, директор театра «Астана Опера» Галым Ахмедьяров.

    На сцену театра в этот вечер также выйдут домбристы Едил Басыгараев, Бахытжан Дуйсенгазинов, Кайрат Айтбаев, Алмат Сайжан, Батырлан Абенов, Жумабек Кадыркулов, Акжусан Имангазыкызы, Бауыржан Мухаметбай, Бауыржан Бекмуханбет, Абылайхан Орманбек, Марат Нукеев. В обширную программу вошли знаменитые произведения Курмангазы, народные кюи и сочинения казахстанских авторов.

    Ведущий концерта заслуженный деятель Казахстана профессор Жангали Жузбай расскажет слушателям о жизни и творчестве легендарного композитора.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Культура Астана Опера
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