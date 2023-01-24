200 детей-беженцев пропали без вести из гостиниц Великобритании

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - 200 детей-беженцев, которые были размещены в гостиницах, находящихся в ведении Министерства внутренних дел Великобритании, пропали без вести, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее издание Observer, ссылаясь на свои источники, писало, что детей-беженцев похищают вблизи отелей, находящихся в ведении британского МВД.

«Министерство внутренних дел не имеет полномочий удерживать в этих гостиницах детей без сопровождения, которые просят убежища. Мы знаем, что некоторые из них пропадают без вести», - сказал заместитель министра внутренних дел Великобритании Саймон Мюррей, отвечая на вопросы в британском парламенте.

Он добавил, что в настоящий момент 200 детей числятся как пропавшие без вести. Заместитель министра также отметил, что 88% из них - граждане Албании.

Британское МВД начало заключать контракты с отелями в июле 2021 года. С тех пор дети, прибывающие в страну через Ла-Манш без родителей, проводили в гостиницах в среднем 18 дней, после чего их передавали в муниципальные учреждения по всей стране.

Неправительственные организации неоднократно выражали обеспокоенность по поводу пропажи детей из гостиниц, предлагая помощь Министерству внутренних дел в обеспечении их безопасности, однако правительство отклонило эти предложения.





Фото:REUTERS