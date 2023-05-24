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    20 тысяч школьников отправятся в летние лагеря при поддержке «Қазақстан халқына»

    24 Мая 2023, 14:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 20 тысяч школьников отправятся в летние лагеря при поддержке «Қазақстан халқына», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

    15 мая состоялось очередное очное заседание Попечительского совета ОФ «Қазақстан халқына». Приняты следующие основные решения:

    1. Утвержден благотворительный проект «QH Жаздық жолдама». Проект направлен на обеспечение образовательного и культурного развития в летних лагерях школьников из сельской местности со всех 17 областей страны. Партерами фонда по проекту являются Министерство просвещения Республики Казахстан и местные исполнительные органы.

    Управлениями образования местных исполнительных органов согласно утвержденным критериям отобраны 30 лагерей с благоприятными условиями для полноценного физического, психологического и морально-нравственного развития школьников.

    Критерии отбора лагерей и единая образовательная программа утверждены Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения Республики Казахстан. Попечительские советы школ несут ответственность за предоставление информации о школьниках-участниках проекта управлению образования региона. Это школьники-отличники, а также школьники, отмеченные за активную деятельность в общественной и культурной жизни школы и за высокие показатели в учебе. Управление образования, в свою очередь, обязано обеспечить безопасную транспортировку детей согласно спискам, предоставленным школами.

    Финансирование фонда составит 1,94 млрд тенге. Это позволит организовать летний отдых 20 тысячам школьников с 5 по 8 классы. При определении размера участия фонда в проекте исходили из 30% от суммы, выделенной на оздоровительные лагеря из местного бюджета региона, и применили индивидуальный подход для каждого региона с учетом количества детей, наличия летних лагерей и соответствия их установленным критериям.

    2. Внесены изменения в благотворительный проект «Обучение медицинских генетиков и специалистов ультразвуковой диагностики за рубежом» (в части замены медицинской организации, в которой планируется обучение специалистов).

    3. Назначен руководитель Службы внутреннего аудита и утвержден пакет документов, регламентирующих деятельность Службы внутреннего аудита.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Общество Фонд «Қазақстан халқына»
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