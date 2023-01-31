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    20 тысяч долларов США украл у астанчанина гость столицы

    31 Января 2023, 18:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С заявлением в полицию обратился житель города, у него из квартиры неизвестный похитил денежные средства в размере 20 тысяч долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники криминальной полиции управления полиции Есильского района в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили 35-летнего мужчину, который неделю назад приехал в столицу погостить. Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись открытой дверью и тем, что хозяев не было дома, из шкафа похитил деньги и скрылся. Оперативники вышли на след подозреваемого. Он признался в содеянном, вещественные доказательства изъяты.

    По факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража». Проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы. В адрес полицейских потерпевшие выразили слова благодарности за оперативную работу по поимке злоумышленника.


    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Борьба с преступностью МВД РК
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