20 объектов здравоохранения возведут в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - По программе модернизации сельского здравоохранения в Жамбылской области обновляют сельские медучреждения, что обеспечит сельские населенные пункты медицинской инфраструктурой, а сельчан качественными медицинскими услугами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления здравоохранения Жамбылской области, расходы на сферу здравоохранения планируется в размере 13,5 млрд тенге. За счет этих средств, в том числе, планируется построить и отремонтировать 20 объектов здравоохранения в рамках проекта «Модернизация сельского здравоохранения».

На сумму 1,7 млрд тенге будут построены десять новых объектов. А 1,5 млрд тенге направят на капитальный ремонт еще десяти объектов. Ожидается, что средний износ объектов здравоохранения жамбылского региона снизится с 52,4% до 36,7%.

«Для обеспечения населения качественными медицинскими услугами разрабатываются проекты строительства трех центральных районных больниц - в Байзакском, Кордайском и Жуалынском районах. А в Меркенском, Шуском и Таласском районах планируется реконструкция многопрофильных межрайонных больниц. Также год от года растет объем средств, выделяемых на оснащение медицинской отрасли необходимым оборудованием, в этом году - 3,8 млрд тенге. Кроме того, для совершенствования медпомощи в десяти районных больницах на приобретение 20 реанимобилей предусмотрено 390 млн тенге, еще 261,2 млн тенге будут направлены на покупку санитарного автотранспорта», - рассказал первый заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров.

На 2023 год выделено 27,5 млн тенге на обучение 1 236 медицинских работников. При этом 5,2 млн тенге затратят на обучение десяти врачей за рубежом. Кроме того, 53,6 млн тенге предусмотрено на выплату подъемных пособий 67 молодым специалистам.

«На обеспечение бесплатной медицинской помощи населению выделено 3,5 млрд тенге, в том числе 638,8 млн тенге - на приобретение препаратов для больных орфанными заболеваниями, затрагивающие небольшую часть населения. Так, 19,5 млн тенге выделяется на приобретение безглютеновых продуктов питания для детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта», - сообщил спикер.

Более 200 млрд тенге планируют выделить в Казахстане на национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения». В рамках этого национального проекта в Жамбылской области будет возведен 81 медицинский объект.

В регионе насчитывается 396 медицинских учреждений. Это 30 больниц, 356 амбулаторно-поликлинических организаций, в которых работают 4 427 медицинских работников - 882 врача, 1 764 медработника среднего звена, 1 764 медработника младшего звена. За годы независимости в Жамбылской области проводилась большая работа по развитию системы здравоохранения, ежегодно растут расходы на здравоохранение, отмечается рост строительства объектов здравоохранения.