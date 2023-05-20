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    20 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    20 Мая 2023, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    68 лет назад (1955) родился КУШЕРБАЕВ Крымбек Елеуович - государственный и политический деятель Республики Казахстан.

    Родился в г. Казалинске Кызылординской области. Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, инженер-строитель (1978); Академию общественных наук при Центральном комитете КПСС, политолог (1991).

    Трудовая деятельность: инженер, начальник группы подготовки производства ПМК-112 «Главриссовхозстрой», г. Кзыл-Орда (1978-1979); начальник штаба Всесоюзной ударной комсомольской стройки - рисовые инженерные системы Кызылординской области (1979-1981); заведующий сектором комсомольских организаций ударных строек ЦК ЛКСМ Казахстана (1981-1982); ответственный организатор ЦК ЛКСМ Казахстана (1982-1983); первый секретарь Кызылординского горкома ЛКСМ Казахстана (1983-1986); заместитель заведующего отделом комсомольских организаций ЦК ЛКСМ Казахстана, г. Алматы (1986-1987); заведующий отделом культуры ЦК ЛКСМ Казахстана, г. Алматы (1987-1988); аспирант Академии общественных наук при ЦК КПСС (1988-1991); референт референтуры по культуре и межнациональным отношениям аппарата Президента Казахстана (01.1991-07.1991); помощник заместителя Премьер-Министра РК (1991-1994); глава Калининской районной администрации г. Алматы (1994-1995); заместитель руководителя аппарата - заведующий отделом внутренней политики аппарата Кабинета министров РК (04.1995-10.1995); заместитель руководителя аппарата - заведующий отделом территориального развития аппарата Правительства РК (1995-1996); пресс-секретарь-руководитель пресс-службы Президента РК (1996-1997); министр образования, культуры и здравоохранения РК (1997-1999); министр здравоохранения, образования и спорта РК (01.1999-10.1999); министр образования и науки РК (1999-2000); аким Западно-Казахстанской области (2000-2003); Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Российской Федерации, Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Финляндской Республике (по совместительству), Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Республике Армения (по совместительству) (2003-2006); аким Мангистауской области (2006-2011); советник Президента РК (07.2012-09.2012); заместитель Премьер-Министра РК (2012-2013); аким Кызылординской области (2013-2019); руководитель Администрации Президента Республики Казахстан (06.2019-09.2019); Государственный секретарь Республики Казахстан (2019-2022).

    Награжден орденами «Парасат» (2003), «Барыс» II ст. (2009), «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев» (2015); Св. князя Даниила Московского (РПЦ, 2006), Дружбы (РФ, 2006), «За заслуги перед Астраханской областью» (2008); юбилейной медалью «10 жыл Астана» (2008).

    56 лет назад (1967) родился ХУСАИНОВ Марат Рахимович - первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.

    Родился в Карагандинской области. Окончил Челябинское высшее танковое командное училище (1988); Военную академию бронетанковых войск ВС РФ (1997); Военную академию ГШ ВС РФ (2010).

    Офицерскую службу начал командиром взвода в Белорусском военном округе: командир танковой роты танкового полка танковой дивизии (01.1993-06.1993); командир учебного танкового батальона танкового полка танковой дивизии (1993-1994); слушатель Военной академии бронетанковых войск ВС РФ (1994-1997); начальник штаба - заместитель командира мотострелковой бригады (1997-2000); начальник управления военно-специальных исследований Военно-научного центра МО РК (2000-2002); командир мотострелковой бригады (2002-2003); начальник штаба - заместитель командира мотострелковой бригады (2003-2004); командир бригады береговой обороны (2004-2005); начальник отдела хранения техники и вооружения механизированной бригады (2005-2006); заместитель начальника штаба по оперативной работе - начальник оперативного управления штаба управления командующего войсками регионального командования «Восток» (2006-2008); слушатель Военной академии ГШ ВС РФ (2008-2010); первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба управления командующего войсками регионального командования «Запад» (2010-2013); первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба управления командующего войсками регионального командования «Восток» (2013-2014); первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба управления командующего войсками регионального командования «Юг» (2014-2016); командующий войсками регионального командования «Юг» (2016-2019); Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан (2019-2020); первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан (2020-2021).

    На занимаемой должности - с сентября 2021 года.

    56 лет назад (1967) родился САУРАНБАЕВ Нурлан Ермекович - председатель правления АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

    Родился в г. Таразе. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, экономист (1991); Центр обучения нефтяной промышленности ЭНИ-Аджип Милан (Италия), магистр нефтяного администрирования (2002); Национальный университет обороны им. Первого Президента РК - Лидера нации, военное и государственное управление (2016).

    Трудовая деятельность: генеральный директор компании «Еңбек» (1991-1997); исполнительный директор Конгресса предпринимателей Казахстана (1997-1998); директор ДП «Пассажирские перевозки» республиканского государственного предприятия «Қазақстан темір жолы» (1998-2000); первый вице-президент ОАО «АНПЗ» (2000-2002); директор департамента инжиниринговых и сервисных услуг АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (2002-2004); генеральный директор ТОО «ТенизСервис» (2004-2007); управляющий директор по транспортировке нефти, управляющий директор по сервисным проектам АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (2007-2010); вице-министр индустрии и новых технологий РК (2011-2014); заместитель министра обороны РК (2014-2016); руководитель организационного комитета Штаба по вопросам подготовки и проведения Международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017» (2017); аким г. Шымкент (2017-2018); заведующий отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2021).

    На занимаемой должности - с апреля 2021 года.

    Награжден орденами «Құрмет» (2007), «Парасат»; юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».

    Автор:

    Артем Волков

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