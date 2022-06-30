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    20-летие подписания Хартии ШОС отметили в Пекине

    30 Июня 2022, 11:26

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 20-летие подписания Хартии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), основополагающего документа организации, отметили в Пекине. К этому юбилейному событию приурочен круглый стол, прошедший в столице КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, обращаясь к участникам круглого стола, отметил, что «подписание и обнародование «Хартии ШОС» явилось историческим решением, принятым лидерами государств-членов ШОС. Оно стало важным выбором, направленным на содействие миру и стабильности, на углубление добрососедских и дружественных отношений».

    По его словам, принятие Хартии «ознаменовало собой утверждение ШОС в системе международного права, превратив ее в важную силу для обеспечения региональной безопасности, стабильности и мира».

    «За последние 20 лет, по мере меняющейся международной ситуации, актуальность, своевременность и стратегическое значение этого решения становится все более очевидным», - продолжил он.

    Генеральный секретарь Организации призвал укреплять сотрудничество в различных отраслях, а также продолжить работу по совершенствованию и реформированию ШОС на основе укрепления внутреннего единства в соответствии с тенденцией времени.

    В июне 2002 года подписана Хартия Шанхайской организации сотрудничества. Это базовый уставной документ, фиксирующий цели и принципы Организации, ее структуру и основные направления деятельности.

    Декларацию о создании ШОС подписали в 2001 году Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году статус государства-члена Организации предоставлен Индии и Пакистану.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    ШОС Китай Баян Есентаева Мировые новости
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