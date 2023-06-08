20 человек привлекли к ответственности за двойное гражданство в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 20 человек привлекли к ответственности за двойное гражданство в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С начала года в Восточно-Казахстанской области за нарушения, выявленные при оформлении двойного гражданства, привлечено 20 человек. Из них к административной ответственности за несвоевременную сдачу документов после получения иностранного гражданства привлечены 13, троих решением суда выдворили за пределы Казахстана.

В мае сотрудники миграционной службы установили жительницу Риддера. В июле прошлого года она приобрела гражданство другой страны, однако в установленные законодательством РК сроки не сообщила об этом, а также не сдала документы гражданки РК в госорганы.

Решением административного суда Риддера иностранка была выдворена за пределы Казахстана.

Миграционная служба ДП ВКО напоминает о том, что согласно Конституции РК двойное гражданство в стране не допускается.



