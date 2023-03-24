20 человек эвакуировали при пожаре в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 23 марта в 21часов 40 минут произошло возгорание балкона одной из квартир на 5 этаже 5-этажного жилого дома в городе Таразе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Площадь пожара составила 5 квадратных метров. На место происшествия выехали 3 единицы техники и 8 человек личного состава службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области. Они оперативно ликвидировали пожар и эвакуировали людей в безопасное место.

С места происшествия было эвакуировано 20 человек, 5 из них дети. Пожар локализован в 21?56, ликвидирован в 22:03. Пострадавших не зарегистрировано. Выясняются причина пожара и материальный ущерб.