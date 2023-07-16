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    2,5 млрд тенге потеряно в Казахстане при ЧС за полгода

    16 Июля 2023, 14:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году за шесть месяцев количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера зарегистрировали в Казахстане на 7,3% больше, чем в прошлом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года зарегистрировано 6200 чрезвычайных ситуаций и инцидентов природного и техногенного характера. Это на 7,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате пострадали 858 человек, погибли 316 граждан. Понесенный материальный ущерб составляет 2 млрд 584 млн 85 тысяч тенге. Зарегистрировано 5647 чрезвычайных ситуаций техногенного характера. От них пострадали 480 человек, погибли 222 человека», - говорится в отчете о работах за полгода, опубликованном на сайте МЧС.

    По информации ведомства, 91% техногенных случаев приходится на промышленные и бытовые пожары. За полгода произошло 5139 пожаров, пострадали 346 человек, погибли 194 человека. Кроме того, данные события повлекли материальный ущерб в размере 2,2 млрд тенге.

    Ранее в Северо-Казахстанской области посчитали ущерб от лесных пожаров. Ущерб составил 3,8 млн тенге.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Происшествия МЧС
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