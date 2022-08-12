2 350 грантов выделит фонд «Қазақстан халқына» для выпускников школ и студентов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всего выделят до 2 350 грантов для студентов и абитуриентов по программам бакалавриата, а также установлен фиксированный размер стипендии – 40 тыс. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт фонда.

Фонд «Қазақстан халқына» принял решение об увеличении числа грантов по благотворительной программе «Образовательные гранты ОФ «Қазақстан халқына». Первоначально планировалось выделение 360 грантов, но в связи с большим количеством обращений это число увеличили.

С критериями отбора претендентов на образовательный грант можно ознакомиться на сайте ОФ «Қазақстан халқына». Прием заявок на присуждение грантов от абитуриентов и студентов в рамках реализации благотворительной программы «Образовательные гранты ОФ «Қазақстан халқына» уже стартовал. Количество образовательных грантов и стипендий для абитуриентов увеличено до 10 грантов на каждый ОВПО, национальным ОВПО – до 20 грантов.

Общее количество образовательных грантов и стипендий фонда для абитуриентов 2022-2023 учебного года составит 850. Фонд предоставляет гранты со стипендиями для абитуриентов, не получивших государственный или иной грант на оплату высшего образования по программам бакалавриата по следующим категориям:

· из малообеспеченных семей сельской местности;

· лица, относящиеся к сиротам и оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия;

· лица с ограниченными возможностями, в том числе с инвалидностью.

Гранты присуждаются абитуриентам, прошедшим ЕНТ и набравшим по его результатам необходимый проходной балл для поступления в ОВПО. Претенденты (абитуриенты) на образовательный грант от ОФ «Қазақстан халқына» подают заявки в приемную комиссию выбранной организации высшего и послевузовского образования (ОВПО) в срок с 10 по 17 августа 2022 года. Отбор претендентов на грант от ОФ «Қазақстан халқына» среди абитуриентов осуществляется приемной или любой другой Комиссией, действующей при ОВПО (университетах) в рамках реализации образовательных грантов.

Также предоставляется возможность студентам, обучающимся на платных отделениях ОВПО, продолжить обучение за счет средств фонда «Қазақстан халқына». Количество образовательных грантов для действующих студентов ОВПО увеличено до 1500, без определения квоты на каждую ОВПО.

Принять участие в конкурсе могут студенты, являющиеся лицами:

· с ограниченными возможностями, в том числе с инвалидностью;

· сиротами или оставшимися без попечения родителей до совершеннолетия;

· из малообеспеченных семей сельской местности;

· из числа неполных семей, воспитывающих детей с инвалидностью;

· студенты, родители/родитель которого являются лицами с инвалидностью.

Студенты для получения гранта и стипендии от ОФ «Қазақстан халқына» подают онлайн-заявки с 1 по 25 августа на сайте ОО «Taiburyl». Студенты КАЗГЮУ подают заявки на сайте Корпоративного Фонда «Эндаумент КАЗГЮУ».

Ранее сообщалось о том, что фонд объявил сроки приема заявок на образовательные гранты фонд «Қазақстан халқына».

