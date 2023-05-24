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    198 иностранных компаний имеют налоговую задолженность в размере 4,1 млрд тенге

    24 Мая 2023, 14:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Берик Асылов, отвечая на запрос депутатов Мажилиса о защите инвестиций, заявил, что использование фиктивных компаний, созданных иностранцами, в качестве средства ухода от налогов, приобрело массовый характер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следует отметить, что граждане третьих стран, как правило, покидают Казахстан после создания юридического лица, а создаваемые ими компании используются в схемах выставления фальшивых счетов-фактур, уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. Для справки: по данным налогового органа путем выборочного анализа деятельности предприятий без визы бизнес-иммигранта 198 компаний имеют задолженность по налогам на сумму 4,1 млрд тенге, более 1,5 тысячи компаний не зарегистрированы и около 2 тысяч компании не работают», - говорится в ответе на депутатский запрос.

    Также Генпрокуратура сосредоточит внимание на вопросах жалобы объединения казахстанско-турецких предпринимателей.

    «По информации региональных прокуратур, в 2022 году и в предыдущем периоде 2023 года судами рассмотрено 36 гражданских дел по искам налоговых органов о признании недействительной регистрации субъектов хозяйствования с участием граждан Турции. Из них исковые требования удовлетворены по 34 делам, по 2 делам отказано. Иск основан на доказательствах нарушения статьи 40 Закона «О миграции населения», которая запрещает иностранцам, не получившим визу, прибывать в качестве бизнес-мигрантов, создавать юридические лица и участвовать в уставных капиталах коммерческих организаций.

    По мнению судов, несоблюдение указанной нормы подтверждает невозможность осуществления предпринимательской деятельности на территории Казахстана, и в то же время является серьезным нарушением необратимого характера, что является основанием для признания недействительным регистрация таких компаний. Эти споры не относятся к категории дел, по которым Генеральный прокурор может опротестовать судебные акты по статье 435 Гражданского процессуального кодекса», — добавил Берик Асылов.

    Автор:

    Шынар Хамитова

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