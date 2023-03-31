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    192 уголовных дела возбудили против работодателей за нарушения охраны труда

    31 Марта 2023, 15:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения, главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов сообщил, что 119 лиц уволили из-за нарушения безопасности на производстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для дальнейшего обеспечения здоровых и безопасных условий труда мы принимаем меры. По итогам прошлого года за нарушения безопасности и охраны труда освобождены от занимаемой должности 119 лиц. В правоохранительные органы направили 1 094 материала по несчастным случаям, по которым возбудили 192 уголовных дела», – сказал Толеген Оспанкулов в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций.

    По его словам, из 1 600 000 обследованных в 2021 году работников предприятий 375 тысяч – 22,8% заняты во вредных и опасных условиях труда. Согласно Трудовому законодательству, работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, работодатель предоставляет гарантии и компенсации: сокращенная продолжительность рабочего времени, дополнительный ежегодный трудовой отпуск и повышенный размер оплаты, лечебно- и профилактическое питание. В 2021 году 681 тысяча работников получили различные компенсации за работу во вредных условиях труда на сумму более 167 млрд тенге, что на 19% больше, чем в 2020 году.

    Спикер также сообщил, что более 30% выявленных нарушений приходится на вопросы безопасности и охраны труда. Причины несчастных случаев разные, исходящие из отношения к созданию безопасных условий труда как работодателей, так и самих работников. Основными причинами несчастных случаев являются неудовлетворительная организация производства работ, нарушения трудовой и производственной дисциплины.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Права человека Минтруда РК Общество
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