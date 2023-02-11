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    19 повреждений зафиксировано на теплосетях Экибастуза

    11 Февраля 2023, 15:09

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В субботу, 11 февраля, первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр посетил с рабочей поездкой город Экибастуз, где ознакомился с работой ТЭЦ и обеспечением подачи тепла потребителям. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    В соответствии с поручением Главы государства Правительством и акиматом Павлодарской области принимаются комплексные меры по стабилизации температурного режима в квартирах жителей и на социальных объектах города.

    В ходе поездки первый заместитель Премьер-Министра посетил Экибастузскую ТЭЦ, где осмотрел участки, на которых проводятся ремонтно-восстановительные работы в круглосуточном режиме.

    На сегодня в работе находятся 6 котлоагрегатов и 11 сетевых насосов. В ремонте – 4 котлов и 3 насоса. Основная причина остановки котлов – ремонт поверхностей нагрева. На сетях зафиксировано 19 повреждений, в том числе 9 – на магистральных сетях, 10 – на внутриквартальных сетях. Недогрев на протяжении нескольких лет испытывают 26 многоэтажных жилых домов. Для устранения проблемы специалисты проводят промывку внутренних систем теплоснабжения, подводящих сетей и наладочные работы.

    Первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр отметил, что возникшие проблемы с перебоями в теплоснабжении должны были решаться на уровне собственника объекта, а не на уровне Правительства.

    В этой связи Р. Скляр поставил перед совладельцем АО «ЦАТЭК» Сергеем Каном вопрос об освобождении от занимаемой должности генерального директора АО «Павлодарэнерго» Вадима Лесина.

    Собственнику ТЭЦ поручено в двухдневный срок разработать дорожную карту по обеспечению необходимой паровой нагрузки, а также ускорить поставки материалов и оборудования для выполнения ремонтных работ.

    Акимату городаЭкибастуза — усилить контроль и мониторинг сливов горячей воды в домах. «Резкого повышения тарифов в Экибастузе мы не допустим. Ремонтную кампанию по окончании отопительного сезона мы проведем», — подчеркнул Р. Скляр.

    Напомним, в ночь на 27 ноября 2022 года в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

    В городе объявляли режим чрезвычайной ситуации.

    Ранее сообщалось, что в соответствии с поручением Главы государства Правительство и акимат Павлодарской области принимают комплексные меры по стабилизации температурного режима в квартирах жителей Экибастуза и на социальных объектах города.

    Как сообщал генеральный директор АО «Павлодарэнерго» Вадим Лесин, теплоснабжение в Экибастузе не смогут наладить до конца отопительного сезона.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Правительство РК Павлодарская область ЖКХ Происшествия Экибастуз
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