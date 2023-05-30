19 млн тенге направят на оказание жилищной помощи костанайцам

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Наряду с адресной социальной помощью, малообеспеченным семьям оказывается жилищная помощь. В Костанайской области на эти цели направят 19,4 миллиона тенге из городского бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В отделе занятости и социальных программ акимата Костаная сообщают, что помощь предоставляется за счет средств местного бюджета малообеспеченным семьям, проживающим в Костанае.

Такая помощь подразумевает расходы на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том числе капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, потребления коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенного к сети телекоммуникаций. Также это могут быть расходы за пользование жилищем из государственного жилфонда и жилищем, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде.

«Доля предельно допустимых расходов к совокупному доходу малообеспеченной семьи в размере пяти процентов. Проще говоря, если расход на содержание жилья превышает 5% от дохода семьи, то такой владелец единственного жилья может претендовать на назначение жилищной помощи», - озвучила руководитель отдела занятости и социальных программ акимата Костаная Акбопе Манатова.

В прошлом году, к примеру, на оказание жилищной помощи было выделено и выплачено 11,9 млн тенге. В этом году сумму составляет уже 19,4 млн. тенге. Выделяются они из средств городского бюджета.

«С начала года жилищная помощь оказана 527 семьям на сумму 5,8 млн тенге, за аналогичный период 2022 года было оказано 549 семьям на сумму 5,7 млн тенге. Средний размер жилищной помощи на 1 мая 2023 года составил 4 919 тенге, за аналогичный период 2022 года 4 933 тенге. Снижение среднего размера жилищной помощи в текущем году связано с увеличением совокупного дохода семьи», - отметила Манатова.

Есть и те, кому отказывают в назначении жилищной помощи. В 2022 году отказ получили 52 заявителя, в текущем году - 46. Основными причинами отказа, по словам Манатовой, является наличие в собственности более одной единицы жилья или отсутствие в собственности жилища.

Жилищная помощь в случае одобрения перечисляется на личные банковские счета или на счета поставщиков коммунальных услуг.

«По итогам проведенного анализа с 2020 года наблюдается увеличение количества получателей жилищной помощи в среднем на 10-18%. Так, в 2020 году жилищная помощь была оказана 689 семьям на сумму 9 млн тенге, в 2021 году оказано 758 семьям на сумму 11,9 млн тенге, в 2022 году оказано 898 семьям на сумму 11,9 млн тенге», - подытожила Акбопе Манатова.



