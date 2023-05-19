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    19 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    19 Мая 2023, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    60 лет назад (1963) родился АЙДАРБАЕВ Алик Серикович - государственный деятель Республики Казахстан.

    Родился в Алматинской области. Окончил нефтяной факультет Казахского политехнического института, разработка нефтяных месторождений.

    Трудовая деятельность: оператор, мастер, технолог, начальник цеха НГДУ «Жетыбайнефть» (1985-1991); начальник ЦППД НГДУ «Жетыбайнефть» ПО «Мангышлакнефть» (1991-1994); заместитель генерального директора, первый вице-президент ГАО «Южказнефтегаз» (1994-1995); генеральный директор компании «Кумколь-ЛУКОЙЛ» (совместное предприятие «ЛУКОЙЛа» и «Южнефтегаза») (позднее компания переименована в ЗАО «Тургай Петролеум») (1995-2009); генеральный директор АО «Мангистаумунайгаз» (2009-2011); управляющий директор по добыче АО «НК «КазМунайГаз» (04.2011-12.2011.); генеральный директор АО «РД «КазМунайГаз» (2011-2013); аким Мангистауской области (2013-2017); первый вице-министр по инвестициям и развитию РК (2017-2018); заместитель председателя правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (01.2018-11.2018); председатель правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (2018-2022).

    Награжден орденами «Құрмет», «Парасат»; юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2002), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005). Отмечен Благодарственным письмом Президента Республики Казахстан.

    59 летназад (1964) родился АТАМКУЛОВ Бейбут Бакирович - политический деятель Республики Казахстан.

    Родился в Алматинской области. Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, инженер-металлург (1986); Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, экономист (2000).

    Трудовая деятельность: работа в Министерстве металлургии СССР, Министерстве внешнеэкономических связей РК, Министерстве промышленности и торговли РК и в бизнесе (1985-2006); советник посольства РК в Российской Федерации, советник-посланник посольства РК в Российской Федерации (2006-2007); советник-посланник посольства РК в Исламской Республике Иран (2007-2008); генеральный консул РК во Франкфурте-на-Майне (ФРГ) (2008-2010); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Малайзии (2010-2012); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Индонезия, Бруней-Даруссаламе, Республике Филиппины по совместительству (2010-2012); ответственный секретарь Министерства индустрии и новых технологий РК (2012-2014); ответственный секретарь Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2015); аким Южно-Казахстанской области (2015-2016); министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК (2016-2018); министр иностранных дел Республики Казахстан (2018-2019); министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (2019-2022).

    Награжден орденом «Құрмет», медалями «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».

    59 лет назад (1964) БОЛМАНОВ Кыдырали Нуртаевич - певец, продюсер, советник министра культуры и спорта Республики Казахстан.

    Уроженец Жезказганской (ныне - Карагандинской) области. Окончил Алма-Атинский театрально-художественный институт.

    Трудовая деятельность: в 1995 году выпустил свой первый сольный альбом «Айналайын»; с 1996 года - создатель, участник и генеральный продюсер группы «АБК»; с 2001 года - художественный руководитель ансамбля «Гүлдер»; с 2005 года по 2007 год - директор департамента культуры г. Алматы; с апреля 2008 года - директор департамента культуры города Астаны.

    Один из первых отечественных продюсеров. Его проекты - группа «АБК», Рахат Турлыханов, Каракат Абдильдина, Бангор, Нуржан Калжан и группа «Улытау».

    Член комиссии Государственной молодежной премии «Дарын» и председатель Комиссии по присуждению премии Союза молодежи Казахстана. Завоевал I место и золотую медаль в номинации «Оригинальный вокал» на Международном чемпионате исполнительских искусств в Голливуде (США, 2001).

    Автор:

    Артем Волков

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