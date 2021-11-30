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    19-летнюю девушку сбил грузовик на пешеходном переходе в Актобе

    30 Ноября 2021, 18:42

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе на нерегулируемом пешеходном переходе грузовик сбил 19-летнюю девушку, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

    Инцидент произошел 29 ноября на проспекте Кенеса Нокина.

    «59-летний водитель автомашины марки «ГАЗ-53» двигался по проспекту Кенеса Нокина. Напротив поликлиники №5 на нерегулируемом пешеходном переходе он не уступил дорогу 19-летней девушке - пешеходу, переходившей проезжую часть дороги, и совершил наезд», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    В результате ДТП пешеход госпитализирована в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи Актобе.

    По слова Ерболата Саркулова, всего в Актюбинской области за 10 месяцев с начала года произошло 152 ДТП с участием пешеходов, где 14 человек погибло и 141 получили увечья.

    Полицейские рекомендуют участникам движения быть внимательными у пешеходных переходов: водителям не забывать о необходимости снижать скорость, следить за дорогой, чтобы вовремя заметить пешеходный переход. При приближении к пешеходному переходу необходимо снизить скорость или остановиться, а пешеходам при переходе дороги удостовериться, что их пропускают: пешеходы имеют несомненное преимущество на пешеходных переходах, но переход проезжей части для них безопасен только в том случае, если водители соблюдают правила и уступают им дорогу.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ДТП МВД РК
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