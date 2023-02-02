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    19 кандидатов будут участвовать в выборах депутатов Мажилиса по партсписку ОСДП

    2 Февраля 2023, 12:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице прошел внеочередной съезд Общенациональной социал-демократической партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По итогам съезда, партия приняла решение участвовать в предстоящих выборах депутатов Мажилиса.

    «Сегодня очень важный съезд, очень важное мероприятие. В Казахстане проходят важные трансформации», - сказал председатель ОСДП Асхат Рахимжанов.

    В список кандидатов от партии в Мажилис вошли 19 человек, включая лидера партии Рахимжанова. Шесть человек будут участвовать в выборах по мажоритарной системе.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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