188 случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 307 172 случая, из них:
в городе Нур-Султане – 42,
в городе Алматы – 91,
в городе Шымкенте – 13,
в Акмолинской области – 6,
в Алматинской области – 12,
в ВКО – 1,
в Жамбылской области – 8,
в ЗКО – 1,
в Карагандинской области – 11,
в Костанайской области – 1,
в СКО – 2.