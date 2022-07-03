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    188 случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

    3 Июля 2022, 09:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    Всего в стране подтверждено 1 307 172 случая, из них:

    в городе Нур-Султане – 42,

    в городе Алматы – 91,

    в городе Шымкенте – 13,

    в Акмолинской области – 6,

    в Алматинской области – 12,

    в ВКО – 1,

    в Жамбылской области – 8,

    в ЗКО – 1,

    в Карагандинской области – 11,

    в Костанайской области – 1,

    в СКО – 2.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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