187 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 187 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 306 984 случая, из них:

в городе Нур-Султане – 46,

в городе Алматы – 92,

в городе Шымкенте – 16,

в Акмолинской области – 2,

в Алматинской области – 8,

в Атырауской области – 6,

в ВКО – 1,

в Жамбылской области – 5,

в ЗКО – 2,

в Карагандинской области – 6,

в Костанайской области – 1,

в Мангистауской области – 1,

в Туркестанской области – 1.