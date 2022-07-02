187 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 187 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 306 984 случая, из них:
в городе Нур-Султане – 46,
в городе Алматы – 92,
в городе Шымкенте – 16,
в Акмолинской области – 2,
в Алматинской области – 8,
в Атырауской области – 6,
в ВКО – 1,
в Жамбылской области – 5,
в ЗКО – 2,
в Карагандинской области – 6,
в Костанайской области – 1,
в Мангистауской области – 1,
в Туркестанской области – 1.