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    184 млн тенге задолжали своим детям алиментщики в СКО

    25 Декабря 2022, 06:24

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 101 злостный неплательщик задолжал своим детям 184,3 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы областной прокуратуры, у одного из таких родителей образовалась задолженность в размере 3,7 млн тенге. Хотя в июне прошлого года судебным приказом с него взыскали алименты на несовершеннолетних детей в размере 1/3 части заработка или иного дохода ежемесячно.

    «В соответствии со статьей «О браке (супружестве) и семье» несовершеннолетние нуждающиеся в помощи внуки в случае невозможности получения содержания от своих трудоспособных родителей или братьев и сестер имеют право на получение в судебном порядке алиментов от своих дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для этого средствами. В конце ноября по указанному факту было возбуждено исполнительное производство. Алименты взыскиваются с пенсии дедушки в размере 10 МРП, или 30,6 тысячи тенге ежемесячно», - прокомментировали в пресс-службе.

    В надзорном органе добавили, что по области получателями алиментов являются 10 тысяч 479 несовершеннолетних детей.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Общество Дети
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