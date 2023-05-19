182 млрд тенге получили казахстанцы в виде пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Сначала года на выплату государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца было из республиканского бюджета направлено порядка 162 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 19,9 млрд тенге, передает МИА «Казинформ».

По состоянию на 1 мая 2023 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 533,1 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 195,6 тыс. человек.

В Министерстве труда и социальной защиты населения отметили, что размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Вместе с тем размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца с 1 января 2023 года повышены на 8,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума.

«1 января 2023 года размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для 1 группы 77 889 тенге, 2 группы – 62 068 тенге, 3 группы – 42 190 тенге.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по итогам 4 месяцев т. г. социальную выплату по утрате трудоспособности получили 89,3 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 58,4 тыс. семей», - сообщили в Минтруда.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета, их размеры с 1 января 2023 года по решению Правительства РК также были повышены на 8,5%.

На сегодняшний день средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 33 337 тенге, по потере кормильца – 34 384 тенге.



