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    18 убийств на бытовой почве совершили в Казахстане в прошлом году

    13 Февраля 2023, 15:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане ежегодно в полицию поступает более 100 тысяч сообщений о бытовом насилии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За прошлый год 18 убийств совершено на бытовой почве в Казахстане. В полицию ежегодно поступает более 100 тысяч сообщений о фактах бытового насилия. Конечно, конфликты разные и последствия от них тоже разные», - сказал на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиций МВД РК Ренат Зулхаиров.

    Он также добавил, что на сегодня для определения семей с высокой степенью опасности используется система ОДАРА. В случае совершения бытового насилия заполняется анкета ОДАРА, которая состоит из 13 вопросов, участники отвечают только на 4 вопроса, на остальные 9 информация собирается из соответствующих баз данных.

    Ранее сообщалось, что за последние 5 лет число обращений по фактам бытового насилия увеличилось в три раза.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью МВД РК Криминал
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