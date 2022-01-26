Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    18 преподавателей карагандинских вузов стали лучшими в стране по итогам 2021 года

    26 Января 2022, 01:25

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Стали известны имена победителей конкурса «Лучший преподаватель вуза – 2021». Республиканская конкурсная комиссия выбрала лучших из лучших в профессии, среди которых 18 педагогов Карагандинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Обладателями звания стали семь преподавателей Карагандинского технического университета – Адиль Кадыров, Алексей Калинин, Медгат Мусаев, Дмитрий Пак, Василий Портнов, Гульназира Шаихова и Корганбай Шоланов.

    При этом д. т. н., профессоры Кадыров и Портнов, а также к. т. н., доцент Пак являются неоднократными обладателями звания «Лучший преподаватель вуза РК».

    В Карагандинском университете имени Е. А. Букетова государственные гранты выиграли пять педагогов – Гульназ Картбаева, Умітжан Қосыбаева, Бекболат Нусупбеков, Байжол Карипбаев и Асель Жумина.

    Признаны лучшими и два педагога Карагандинского индустриального университета – Жасулан Ашкеев и Андрей Волокитин, а также преподаватель Карагандинского университета Казпотребсоюза Гульмира Есенбаева.

    Среди лучших и три преподавателя Satbayev University – Бекжан Косалбаев, Улжалгас Сейдалиева и Айгерим Еримбетова.

    Всего в конкурсе участвовали 718 претендентов из 76 высших учебных заведений страны. Победителями стали 150 преподавателей из 45 казахстанских вузов. Каждый из них получит нагрудный знак и премию.

    Конкурс проходил на базе информационной системы Министерства образования и науки РК, посредством которой участники могли наблюдать за прозрачностью всех этапов. Заявки и документы для участия принимались в электронном формате. Это обеспечило прозрачность проведения конкурса. В состав комиссии были включены представители НПО, СМИ, студенческих и молодёжных организаций, Ассоциации казахстанских вузов и эксперты в сфере образования.


    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование Вузы Караганда Итоги 2021 года
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Вопрос трехсменных школ полностью решили в Алматы
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    3 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    4 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    5 Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области