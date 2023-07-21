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    18-летнюю жительницу Кокшетау нашли повешенной на территории школы

    21 Июля 2023, 09:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау найдено тело 18-летней девушки в повешенном состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

    «20 июля в 9 часов 50 минут на спецлинию 102 поступило телефонное сообщение о том, что на территории средней школы №16 по улице Ауельбекова, 177 обнаружено тело девушки в повешенном состоянии. На место был осуществлён выезд следственно-оперативной группы УП г. Кокшетау. Установлена личность девушки, это жительница Кокшетау, 18.09.2004 г.р. По данному факту начато досудебное производство по ст 105 ч.1 УК РК (Доведение до самоубийства)», - говорится в сообщении ДП.

    Назначена экспертиза, проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акмолинская область МВД РК полиция
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