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    18-летнего парня сбил автомобиль в Актау

    26 Ноября 2021, 01:00

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Пострадавшего госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в полиции региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    Дорожный инцидент произошёл 25 ноября 2021 года в 08:17 на перекрёстке между 34 А, 35, 32 Б и 32 А микрорайонами.

    «Водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser» сбил молодого человека, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. 18-летнего парня доставили в Мангистаускую областную больницу», - сообщили в департаменте полиции области.

    В полиции отметили, что ведётся расследование.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    ДТП Мангистауская область
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