18 человек задержали за противоправные действия в отношении журналистов и блогеров в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 18 человек задержаны за совершение противоправных действий в отношении журналистов и блогеров за полгода в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

С сентября 2022 года по 20 февраля в Алматы и в Астане совершен ряд противоправных действий в отношении 6 журналистов и блогеров, а также 1 человека, связанного с их деятельностью. В отношении потерпевших совершены факты умышленного повреждения недвижимого имущества, поджога автомобилей, угрозы путем доставления различных предметов к ним, заведомо ложные сообщения об акте терроризма по адресам потерпевших и распространение персональных данных в Интернете.

Для раскрытия данных преступлений создана Межведомственная следственно-оперативная группа. Возбуждены и расследуются 20 уголовных дел по ст.115 «Угроза», 147 «Распространение сведений о частной жизни), 158 «Воспрепятствование журналистской деятельности», 202 «Умышленное уничтожение чужого имущества», 293 «Хулиганство» УК РК.

Все указанные факты раскрыты, задержано 18 лиц, причастных к совершению данных преступлений. Проводятся необходимые следственно-оперативные действия по закреплению доказательственной базы.