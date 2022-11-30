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    18 человек задержали в ходе незаконного шествия в Астане

    30 Ноября 2022, 11:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха прокомментировал прошедшее 26 ноября в Астане незаконное шествие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Митингов не было. Было незаконное шествие, которое было пресечено сотрудниками полиции», - сообщил журналистам в кулуарах пленарного заседания Мажилсиа Игорь Лепеха.

    Он проинформировал, что были задержаны и привлечены к административной ответственности 18 человек.

    «Около 300 человек были там на этом мероприятии. После полутора часов прозвучал призыв пойти в сторону Акорды. Они вышли, практически там были все признаки митинга, потому что были рупор, обращения, призывы и все остальное. Они пошли в сторону Акорды. Поэтому мы вынуждены были их остановить, пресечь. Организатора задержали, он подвергнут административному аресту на 15 суток», - сказал заместитель министра.

    «Мы не стали ждать, чего они будут требовать, потому что незаконное шествие уже само по себе составляет состав административного правонарушения», - добавил он.

    В МВД уточнили, что на данный момент полиция выясняет, зачем участники выходили на шествие. По словам замминистра, в незаконном шествии участвовали и жители других регионов.

    Как ранее сообщили в департаменте полиции Астаны, 26 ноября в вечернее время в столице в одном из ночных клубов было организовано культурно-массовое мероприятие для молодежи. Организатором выступал предприниматель, привлекший около 300 молодых людей.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана МВД РК
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