Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    18 человек погибли в результате торнадо в США

    2 Апреля 2023, 03:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Торнадо, пронесшийся по Югу и Среднему Западу США, унес жизни 18 человек, разрушил дома и торговые центры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Голос Америки.

    Сотрудники служб экстренного реагирования подсчитали число погибших и осмотрели ущерб после торнадо, ставшего частью большого стихийного бедствия. Люди погибли в Алабаме, Иллинойсе, Индиане и Арканзасе. Во многих районах нет электричества, а дороги завалены обломками.

    В Белвидере, штат Иллинойс, во время торнадо обрушилась крыша театра «Аполлон», в котором должен был проходить рок-концерт. Погиб один человек и 28 получили ранения, пятеро - тяжелые.

    По данным сайта poweroutage.us, отслеживающего отключения, почти 90 000 потребителей в Арканзасе остались без электричества. Сообщения об отключениях также поступали из Айовы, Миссури, Теннесси, Висконсина, Индианы и Техаса.


    Шторм накрыл обширную территорию США, на которой проживают около 85 миллионов человек. Метеослужбы также зарегистрировали смерчи в Айове, вызванные ветром пожары в Оклахоме, а также метели на севере Среднего Запада.

    Фото: Benjamin Krain, Getty Images

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    США Видео Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    Смертельный торнадо обрушился на юг США: есть жертвы
    Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
    Дональд Трамп собрал более $2 млн пожертвований после предъявления ему новых обвинений
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай