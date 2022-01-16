18 человек эвакуировали при пожаре в многоэтажке в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели Усть-Каменогорска оперативно эвакуировали 18 жителей при пожаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

В Усть-Каменогорске по проспекту Шакарима в квартире на 4-ом этаже произошел пожар в 20 часов 34 минуты. На момент прибытия пожарных подразделений в подъезде дома было сильное задымление. В первую очередь огнеборцами в целях безопасности по лестничному маршу было эвакуировано 18 жителей, из них 6 детей.

С ожогами в больницу госпитализирован хозяин, 1958 года рождения, и его дочь с признаками отравления продуктами горения, 1984 года рождения.

В квартире, где произошел пожар, огонь ликвидирован сотрудниками ДЧС ВКО на площади 8 кв.м в 21 час 06 минут.

Всего в ликвидации участвовало 18 человек личного состава и 6 единиц техники.

По причине пожара отрабатывается версия - неосторожное обращение с огнем при курении.

ДЧС ВКО напоминает жителям о соблюдении правил пожарной безопасности.

«Не проявляйте неосторожность при обращении с открытым огнем. Не курите в квартире. Имейте огнетушитель дома», - отметили в ДЧС.



