Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    172 ребенка потерялись на концерте в Атырау

    29 Апреля 2023, 22:40

    АТЫРАУ.КАЗИНФОРМ - Гала-концерт звёзд эстрады в Атырау посетили около 16 тысяч человек. За вечер родители потеряли в толпе 172 детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

    Как уточнили в ведомстве, гала-концерт состоялся 28 апреля.

    «С 19:00 до 00:00 часов к полицейским, мобилизованным на площади, поступило 172 заявления о пропаже детей. Из них 125 — дети в возрасте от 14 до 18 лет и 47 детей в возрасте от полутора до 14 лет», — рассказали в ведомстве.

    Все дети были найдены и благополучно переданы родителям.

    Автор:

    Нурумбетова Дархан

    Атырау Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Павлодарские осужденные делают решетки против выпадения детей из окон
    Полицейского задержали за распространение синтетических наркотиков в Костанае
    Бороться с интернет-мошенничеством костанайские полицейские будут совместно с банками
    Факт торговли новорожденным пресекли в Мангистауской области
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    3 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    4 Крупный пожар на окраине Петропавловска локализован
    5 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    Новости партнеров