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    17 тысяч железнодорожных шпал заменят в Карагандинской области

    26 Мая 2023, 12:45

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Национальная компания «Қазақстан темір жолы» приступила к масштабному «оздоровлению» железнодорожных путей. Она приводит в порядок дороги для безопасного движения пассажирских поездов, перевозке продуктов питания и топлива. Для укладки применяется уникальная технология, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

    На участке железной дороги Шокай – Мырза полным ходом идет работа. Специальная путевая машина меняет старые шпалы на новые. Процесс полностью механизирован и ведется под контролем специалистов. Сначала вынимаются старые шпалы, а следом очищается балласт, подсыпается щебень и укладываются новые конструкции. После всего балансировка пути. И так шаг за шагом почти за 3 дня должны пройти 4 километра пути. И уложить 17 тысяч шпал. Все поезда, временно идут по одной соседней линии. Небольшие задержки неизбежны, говорят в «Казахстан Темир Жолы», но это необходимо для безопасности.

    «Тем самым, в летний период времени мы готовимся к осеннему периоду, когда уже начинается уборка урожая. Это своевременная доставка угля. Ближе к зимнему периоду времени будет расти поток необходимых товаров, поэтому мы готовим свою инфраструктуру», - пояснил Серик Айкынбеков, первый заместитель директора по эксплуатации филиала АО НК «Қазақстан Темір Жолы» карагандинского отделения магистральной сети.

    В этом году КТЖ по центральному региону наметила большие работы : приведут в порядок 100 стрелочных переводов, заменят шпалы на 34 километра путей и еще 75 отремонтируют. Все дефекты выявляет специальный путеизмерительный состав. Изучение записей датчиков и видеоматериалов позволяет точно найти все недочеты и устранить их, делятся специалисты. С учетом влияния на металл сильной жары летом и морозов зимой делают это регулярно.

    «С каждым годом делаем осмотры весенний и осенние осмотры выявляются замечания по процентным отношениям по пригодности шпал, затем решением управления производятся работы по неисправности», - сказал Абзал Сагибаев, начальник карагандинской дистанции пути филиала АО НК «Қазақстан Темір Жолы».

    Такое оздоровление путей, отмечают сотрудники «Қазақстан темір жолы», позволят в будущем увеличить скорость движения поездов, обеспечить их плавный ход и безопасность. Круглосуточные работы проходят по всему Казахстану. Приведут в порядок свыше 1 тысячи километров путей.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    КТЖ Транспорт
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