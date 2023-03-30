17 студентов отравились роллами в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские санврачи призвали быть осторожными с покупкой роллов. В Кокшетау блюдом японской кухни отравились 17 студентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона, в Кокшетау зарегистрировано массовое пищевое отравление среди студентов 2 курса. При этом пострадали 17 человек, которые ужинали в кафе, заказав сет из суши. После у всех из ужинавших были одинаковые жалобы на тошноту, рвоту, диарею и повышение температуры тела.

«При проведении внеплановой проверки кафе санитарной службой выявлен ряд нарушений санитарных правил, которые способствовали распространению заболевания. Так, поточность технологического процесса не соблюдается, отсутствует горячее водоснабжение, некачественная обработка посуды, выявление в пищевых продуктах бактерий группы кишечной палочки и стафилококка, отсутствие на объекте программы производственного контроля, отсутствие договора на проведение производственного контроля, у сотрудников выявлен стафилококк, медицинский осмотр просрочен», - поделились в ведомстве.

Акмолинские санврачи призвали жителей и гостей региона заказывать роллы и суши, как и любую другую еду, только в проверенных местах — и желательно не с самым низким ценником.

«Дешевые роллы, скорее всего, будут приготовлены из плохого сырья, и на кухне никто не станет следить, правильно ли была заморожена рыба и обработана ли доска, где ее разделывают. Безопаснее всего заказывать блюда, приготовленные из трески, форели и скумбрии. При покупке готовых суши и роллов в магазине обязательно оцените условия хранения, сроки годности, состояние упаковки — она должна быть герметичная, не вздутая, без следов подтеков. Роллы, купленные в магазине или приготовленные самостоятельно, должны храниться в холодильнике не более суток, а невскрытую упаковку продуктов из магазина необходимо использовать в течение указанного на этикетке срока годности», - добавили в ведомстве.

Объекты общественного питания часто подают роллы и суши с использованием сырой рыбы, что увеличивает риски пищевых отравлений и глистной инвазии.

После случившегося санврачи региона провели семинар для предпринимателей, занимающихся продажей роллов и суши.