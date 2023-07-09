17 микрофинансовых организаций лишили лицензии в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В секторе микрокредитования действуют 252 микрофинансовых организаций в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие данные содержатся в документе о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций и защиты прав потребителей финансовых услуг, размещенном на портале открытых НПА.

«В секторе микрокредитования лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности имеют 252 микрофинансовые организации, при этом, с начала 2022 года лишены лицензии 17 компаний. Между тем, законодательством Республики Казахстан не предусмотрена возможность ведения Агентством по регулированию и развитию финансового рынка учета лиц, действие либо бездействие которых привели к принудительной ликвидации финансовой организации или признанию ее банкротом. В этой связи предлагается вести учет и контроль данных лиц в целях предотвращения занятия ими руководящей должности в иных финансовых организациях. Таким образом, уполномоченный орган сможет принять меры по предотвращению трудоустройства недобросовестных лиц на должности в финансовом секторе», - отмечено в документе.