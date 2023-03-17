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    17 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

    17 Марта 2023, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Всемирный день сна

    Отмечается ежегодно, начиная с 2008 года. В первый раз его отмечали 14 марта 2008 года, а затем сделали дату передвижной, начав отмечать его в пятницу второй полной недели марта. Инициатором учреждения этого дня стал Международный комитет дня сна в Международной ассоциации медицины сна. Он отмечается в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения по проблемам сна и здоровья.

    СОБЫТИЯ

    В 1990 году в Алматы состоялся учредительный съезд корейцев Казахстана, на котором была создана Республиканская ассоциация корейских культурных центров Казахстана (РАККЦК).

    В 1994 году Министерство иностранных дел Республики Казахстан направило ноту о признании Казахстаном независимости бывшей Югославской Республики Македония.

    В 1995 году была создана Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан, которая осуществляет на территории республики контроль за исполнением положений Конституции Республики Казахстан в части выборов, обеспечивает их разъяснение и единообразное применение; организует подготовку и проведение выборов Президента и депутатов Верховного Совета Республики Казахстан; регистрирует кандидатов в Президенты и вице-президенты Республики Казахстан, а также кандидатов в депутаты Верховного Совета по государственному списку, их доверенных лиц и инициативные группы, выдает им соответствующие удостоверения; подводит итоги выборов в целом по республике.

    В 1995 году была учреждена общенациональная премия в области журналистики «Алтын жұлдыз» («Золотая звезда»). С 2001 года «Алтын жұлдыз» является официальной премией Академии журналистики Казахстана.

    В 2005 году было создано АО «Национальная компания «Казкосмос». На основании приказа Национального космического агентства Республики Казахстан от 2 августа 2007 года № 32 название компании было переименовано в АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары».

    В 2011 году с целью сохранения уникальных степных экосистем центрально-казахстанского мелкосопочника был создан Государственный национальный природный парк «Буйратау».

    Парк располагается на территории Ерейментауского района Акмолинской области (60814 га) и Осакаровского района Карагандинской области (28154 га). Общая площадь национального парка составляет 88 968 гектаров.

    В 2012 году к трем городам Казахстана (Караганда, Усть-Каменогорск и Семей), состоящим в международной организации «Мэры за мир», присоединились еще девять городов республики, в том числе восемь городов от Восточного Казахстана.

    Люк Деане, председатель Совета директоров кампании «Перспективы-2020» международной организации «Мэры за мир» вручил акимам казахстанских городов (Павлодар, Курчатов, Риддер, Зыряновск, Шемонаиха, Зайсан, Шар, Аягоз, Серебрянск) сертификаты членов международной организации «Мэры за мир», а затем акиматами Восточно-Казахстанской области и международным секретариатом «Мэры за мир» был подписан совместный план действий.

    В 2013 году умельцы из Семея изготовили к Наурызу точную копию знаменитого бронзового казана, установленного в мавзолее Кожа Ахмеда Яссауи в Туркестане. Диаметр туркестанского казана - 2,45 метра, вес - 2 тонны. Как гласит легенда, он отлит из сплава семи металлов: железа, цинка, свинца, олова, красной меди, серебра, золота. Украшен тремя поясами с растительным орнаментом и витиеватой арабской вязью. Десяти отвесным ручкам мастер придал изящную форму лепестков лотоса.

    Материал модели, которая была изготовлена для Семея в Астане, облегченный, из композитных составных, водонепроницаемый, морозоустойчивый и огнестойкий. На него нанесен такой же сложнейший рисунок, как на оригинале.

    В 2014 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятную серебряную монету proof-качества «Чемпионат мира по футболу FIFA 2014 в Бразилии» («2014 FIFA World Cup BrazilTM») номиналом 100 тенге.

    Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса - 24 гр., диаметр - 37 мм, качество изготовления - «proof», максимальный тираж - 6 тыс. штук.

    В 2016 году в Алматы состоялась торжественная церемония открытия филиала Академии шахмат Жансаи Абдумалик.

    Филиал рассчитан на 500 человек, дети могут начинать занятия с трехлетнего возраста, есть группы и для возрастных любителей. Почти сто детей из малообеспеченных семей будут проходить обучение бесплатно.

    В 2017 году в Астане состоялась торжественная церемония награждения первой Национальной телевизионной премией «Тумар».

    Цель - продвижение и развитие качественного казахстанского телевидения, поддержка талантливых профессионалов в производстве телевизионного контента через выявление самого качественного и актуального контента страны.

    В 2018 году Совет ОЭСР одобрил заявку Казахстана по вступлению в Комитет по стали. По итогам презентации предварительного обзора политики стальной отрасли Казахстана, которая состоялась 28-29 сентября 2017 года, секретариат Комитета по стали принял решение рекомендовать Совету ОЭСР пригласить Казахстан в качестве ассоциированного члена.

    В 2019 году казахстанская актриса Самал Еслямова получила приз Азиатской киноакадемии/Asian Film Awards Academy как «лучшая актриса Азии» за роль в картине «Айка».

    В мае 2018 года впервые в истории казахстанского кинематографа Самал Еслямова была признана лучшей актрисой 71-го Каннского кинофестиваля.

    В 2021 году вышла в свет книга «101 впечатление от Казахстана» на словацком языке. Это яркий фотоальбом и своего рода путеводитель, который подробно раскрывает самобытность и традиции страны с древних времен до наших дней, представляя людей, архитектуру, интересные города, удивительную природу, полные красоты горы и озера и многочисленные достопримечательности.

    В 2021 году в Эстонии была выпущена марка в честь 30-летия независимости Казахстана. Данный выпуск продолжил серию выпущенных ранее юбилейных марок к 175-летию казахского поэта и просветителя Абая Кунанбайулы и 1150-летию философа Абу Наср аль-Фараби.

    В 2022 году при Сенате Парламента РК была создана новая диалоговая площадка «Ұлттық мүдде».

    Особенностью проекта является обсуждение важных вопросов, касающихся национальных интересов, национальных ценностей, будущего нации, с привлечением депутатов и представителей интеллигенции и определение конкретных целей и мероприятий в этом направлении.

    В 2022 году копилка достижений костанайского девятиклассника Жанf Даутова пополнилась новой победой на Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиаде.

    АТМО - это математическое соревнование для стран Тихоокеанского региона, а это более 40 стран, среди которых Россия, Канада, Япония, США, Австралия, Бразилия, Новая Зеландия, Сингапур, Гонконг и многие другие.

    Золотая медаль олимпиады стала хорошим продолжением успехов юного математика на международном уровне.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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