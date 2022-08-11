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    • 1651 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки

    11 Августа 2022 08:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 1651 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    Всего в стране подтверждено 1 372 634 случая, из них:

    в городе Нур-Султане – 370,

    в городе Алматы – 185,

    в городе Шымкенте – 16,

    в Акмолинской области – 109,

    в Актюбинской области – 82,

    в Алматинской области – 16,

    в Жетысуской области - 53,

    в Атырауской области – 48,

    в ВКО – 29,

    в Абайской области - 26,

    в Жамбылской области – 33,

    в ЗКО – 118,

    в Карагандинской области – 191,

    в Улытауской области - 37,

    в Костанайской области – 89,

    в Кызылординской области – 22,

    в Мангистауской области – 34,

    в Павлодарской области – 105,

    в СКО – 78,

    в Туркестанской области – 10.


    #Минздрав РК #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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