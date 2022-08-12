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    • 1643 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

    12 Августа 2022 08:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1643 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    Всего в стране подтверждено 1 374 277 случаев, из них:

    в городе Нур-Султане – 375,

    в городе Алматы – 191,

    в городе Шымкенте – 13,

    в Акмолинской области – 128,

    в Актюбинской области – 57,

    в Алматинской области – 13,

    в Жетысуской области - 32,

    в Атырауской области – 38,

    в ВКО – 44,

    в Абайской области - 28,

    в Жамбылской области – 33,

    в ЗКО – 105,

    в Карагандинской области – 196,

    в Улытауской области - 14,

    в Костанайской области – 104,

    в Кызылординской области – 34,

    в Мангистауской области – 43,

    в Павлодарской области – 113,

    в СКО – 68,

    в Туркестанской области – 14.
    #Минздрав РК #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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