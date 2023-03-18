160 кг рыбы выловил браконьер в Шардаринском водохранилище

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На участке Аккум, возле Шардаринского водохранилища, стражи порядка остановили автомобиль Volkswagen Passat и проверили у водителя документы. В ходе осмотра багажника авто было обнаружено три мешка незаконно выловленной рыбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Также у подозреваемого изъяли 1 надувную лодку, рыболовные снасти и 160 кг рыбы различных видов.

Данный факт зарегистрировали по ст. 335 УК РК. Проводится досудебное расследование.

Нарушителя доставили в полицию.



