Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    160 кг рыбы выловил браконьер в Шардаринском водохранилище

    18 Марта 2023, 11:51

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На участке Аккум, возле Шардаринского водохранилища, стражи порядка остановили автомобиль Volkswagen Passat и проверили у водителя документы. В ходе осмотра багажника авто было обнаружено три мешка незаконно выловленной рыбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Также у подозреваемого изъяли 1 надувную лодку, рыболовные снасти и 160 кг рыбы различных видов.

    Данный факт зарегистрировали по ст. 335 УК РК. Проводится досудебное расследование.

    Нарушителя доставили в полицию.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область МВД РК Браконьерство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Установлен владелец напавшей на ребенка собаки в Тобыле
    Пожизненно лишенного прав водителя пьяным задержали в Кокшетау
    Схрон с оружием обнаружили в Жамбылской области
    8 человек задержаны на авто с оружием в Алматы
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    5 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    Новости партнеров