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    16 тысяч км сетей водоснабжения построят в Казахстане

    5 Ноября 2021, 15:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 800 км сетей ливневой канализации и арычных систем будет построено в Казахстане. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках направления «Равный доступ к базовым услугам» предусмотрено решение двух задач по комплексному развитию инфраструктуры и реализации новой жилищной программы «Жайлы тұрғын үй», - сказал Асет Иргалиев на брифинге в СЦК.

    По его словам, реализация мероприятий по комплексному развитию инфраструктуры включает в себя строительство 16 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения, строительство и реконструкция 46 групповых водоводов, 875 км сетей ливневой канализации и арычных систем.

    «Также предусмотрены проекты по строительству, реконструкции, ремонту 12 тыс. км инженерных сетей, 10 тыс. км внутрипоселковых дорог и более 1,5 тыс. социальных объектов в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі», - отметил министр.

    «В результате население в городах будет полностью обеспечено питьевой водой и системами очистки сточных вод. Инфраструктура более 3,5 тыс. сёл будет модернизирована в соответствии с Системой региональных стандартов», - добавил глава ведомства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Строительство Экономика Модернизация 3.0 Регионы Казахстана Ауыл – Ел бесігі Миннацэкономики Нацпроекты
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