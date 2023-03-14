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    16 тонн наркотиков изъяли в Казахстане в прошлом году

    14 Марта 2023, 16:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в прошлом году выявлено около 3 тысяч наркопреступлений. Об этом сообщил министр внутренних дел Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В соответствии с поручением Главы государства министерством внутренних дел разработан «Комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом на три года» (на 2023-2025 годы).

    «В целом на наркоситуацию влияют три основных фактора. Это трафик афганского героина по «Северному маршруту» через страны Центральной Азии, Казахстан, Россию и далее - в Европу; сырьевая база каннабиса в южных регионах (Шуйская долина и Кызылординская область) и наиболее опасный фактор – распространение синтетических наркотиков», - сказал в ходе заседания Правительства Марат Ахметжанов.

    Министр сообщил, что только в прошлом году правоохранительными и специальными органами выявлено около 3 тысяч наркопреступлений. Из них 60% – это сбыт наркотиков. Пресечена деятельность 4 организованных наркогрупп. Ликвидировано 70 подпольных нарколабораторий.

    «Изъято 16 тонн наркотиков, в том числе: 5,7 тонны марихуаны, 918 кг гашиша, 102 кг героина и 582 кг синтетики. Буквально вчера в Алматинской области пресечен незаконный оборот 13 тонн прекурсоров. Из него можно было бы сделать 2 тонны мефедрона. Это примерно 4 млн доз», - проинформировал М. Ахметжанов.

    В целом, как добавил глава МВД, основные цели комплексного плана:

    пресечение особо опасных видов наркотиков, особенно синтетических;

    внедрение системы раннего выявления наркомании;

    формирование учета лиц, употребляющих наркотики;

    повышение компетенции и статуса уполномоченных органов;

    укрепление материально-технической базы.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК МВД РК Борьба с наркотиками
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