Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Астана-19-21℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    16 многоэтажек и более 40 частных домов остались без тепла в Петропавловске

    4 Декабря 2022, 13:37

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске устраняют последствия технологического нарушения на тепломагистрали, из-за которого без тепла остались несколько десятков домов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», бригада ТОО «Петропавловские тепловые сети» приступила к работе в 10 часов утра.

    Из-за технологического нарушения на тепломагистрали №15 временно ограничено теплоснабжение 16 многоэтажек по улицам Жукова, Кизатова, Победы и Заречной и 42 частных жилых домов по Жукова, Кизатова, 2-й и 3-й Кирпичной и 1-й Заречной.

    «Специалисты проводят замену прокладки дренажной системы. Расчётное время завершения работ 16.00 часов. Бригада теплосетевой компании работает оперативно. Проблем с подключением объектов не будет», - проинформировали в пресс-службе.

    В АО «Севказэнерго» заверили, что ситуация штатная, ничего экстраординарного не произошло.

    Пару дней назад Петропавловскую ТЭЦ-2 посетил новый аким области Айдарбек Сапаров. Он давал поручение контролировать состояние теплотрасс для бесперебойного обеспечения теплом города и районов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Авария в Экибастузе: виновные будут названы после подачи тепла во все дома
    Причину состояния теплосетей в Экибастузе Серик Жумангарин связал с тарифами
    О проблемах на ТЭЦ сообщили новому акиму Костанайской области
    Продолжаются восстановительные работы по подаче тепла в 4 дома в Экибастузе
    Популярное
    1 Заменены порядка двух тысяч батарей во всех 12 домах, где нет тепла – аким Экибастуза
    2 Кумар Аксакалов обратился к костанайцам
    3 Когда снимут режим ЧС в Экибастузе
    4 Две новостройки остались без тепла в Караганде
    5 Назначен начальник управления Комитета по правовой статистике и спецучетам Акмолинской области
    Новости партнеров