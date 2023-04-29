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    16-летняя казахстанская парадзюдоистка Альфия Тлеккабыл стала чемпионкой Азии

    29 Апреля 2023, 13:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан завоевал третью золотую медаль на чемпионате Азии по парадзюдо. Во второй день соревнований победительницей в весовой категории до 57 кг стала казахстанка Альфия Тлеккабыл, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации парадзюдо.

    Она выступала в категории тотально незрячих спортсменов (J1). До чемпионского титула в поединках по круговой системе она победила Дилором Диханову (Казахстан) и Хосиотхан Позильжонову (Узбекистан).

    Стоит отметить, что это первый чемпионат Азии для 16-летней Альфии. В этом году она присоединилась к национальной сборной Казахстана по парадзюдо.

    В Астане во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова проходит чемпионат Азии по парадзюдо. В составе нашей сборной Даяна Федосова (57 кг, J2) и Ергали Шамей (73 кг, J1) стали чемпионами в первый день соревнований, Акмарал Науатбек (52кг, J2) завоевала серебро, а Олжас Оразалы (73кг, J2) выиграл бронзу.

    В официальном чемпионате перед Паралимпийскими играми в Париже соревнуются спортсмены в категории J1 (тотально незрячие) и J2 (спортсмены со слабым зрением).

    Континентальное первенство продлится до 30 апреля.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Спорт Дзюдо
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