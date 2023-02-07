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    16 казахстанцев вылетели спецбортом из Турции

    7 Февраля 2023, 20:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Специальным бортом МЧС РК в страну вылетели 16 казахстанцев из Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Турции Акжигит Чукубаев сообщил о том, что 16 казахстанцев уже вылетели на Родину. Ожидается, что они прилетят в Астану.

    Казахстанские спасатели уже приступили к поисковым работам в центре города Газиантеп.

    В Турцию прибыла группа из 41 человека личного состава, кроме спасателей республиканского спасательного отряда прибыли сотрудники Центра медицины катастроф. Их в Газиантепе встретили представители посольства Казахстана в Турции. Сотрудники МЧС РК разгрузили технику и оборудования сразу же по прибытию.

    Ранее Минздрав Казахстана выразил готовность отправить бригаду из 125 врачей в пострадавшие районы Турции.

    Сообщалось, что число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 3 419 человек, 20 538 раненых. Разрушено 5 775 зданий. В зону бедствия из соседних регионов направили технику и пожарные машины.

    Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике в преодолении последствий разрушительного землетрясения на юго-востоке страны.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Турция Общество МЧС ДЧС Землетрясение
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