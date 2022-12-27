Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    16 экологических нарушений выявили на предприятиях АО «Севказэнерго» в СКО

    27 Декабря 2022, 15:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области экологи с профилактическим контролем посетили секцию золоотвала на Петропавловской ТЭЦ-2, карьер суглинков «Рощинка». Выявили 16 нарушений, из которых 13 являются грубыми, три – значительными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента экологии, среди нарушений - невыполнение обязательных условий природопользования, установленных разрешениями на эмиссии в окружающую среду, непредоставление ежегодных отчетов о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды.

    «Допущено невыполнение требований обязательного проведения государственной экологической экспертизы при проведении работ по демонтажу и строительству новых газоходов с целью переподключения на дымовую трубу. Допущено смешивание опасных отходов с неопасными, нарушение экологических требований при осуществлении операций по управлению строительными отходами и ряд других», - сообщили в пресс-службе.

    На юридическое лицо наложили девять административных штрафов на общую сумму более 4,7 млн тенге.

    После истечения сроков исполнения предписания департамент экологии проведет внеплановую проверку.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Энергетика Северо-Казахстанская область Экология
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экологи оштрафовали на 8,5 млн тенге водоснабжающее предприятие в СКО
    Руководителей нескольких акиматов оштрафовали за свалки в Алматинской области
    Несанкционированную свалку медицинских отходов выявили в Астане
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в семи городах Казахстана
    Популярное
    1 Сагындык Телибаев назначен руководителем управления городской мобильности Алматы
    2 Подачу тепла приостановили в одном из микрорайонов Атырау
    3 Новый ЦОН с постаматами для выдачи готовых документов открыли в Астане
    4 Авторы мемориала «Тағзым» ответили критикам из соцсетей
    5 Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург
    Новости партнеров