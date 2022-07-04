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    158 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

    4 Июля 2022, 07:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них в разрезе регионов:

    в городе Нур-Султан – 35,

    в городе Алматы – 88,

    в городе Шымкент – 6,

    в Акмолинской области – 4,

    в Алматинской области – 5,

    в Атырауской области – 8,

    в ВКО – 1,

    в ЗКО – 1,

    в Карагандинской области – 7,

    в Костанайской области – 1,

    в Павлодарской области – 1,

    в СКО – 1.

    Всего в стране подтверждено 1 307 330 случаев.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Общество Коронавирус в РК
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