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    150 млн тенге выманил аферист-помогайка у астанчан

    30 Мая 2023, 08:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 34-летний житель города предлагал гражданам широкий спектр услуг по оформлению автокредитов, ипотеки, денежных кредитов и инвестированию. В управление полиции района Байконыр обратились 29 потерпевших астанчан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Придумав различные схемы обмана, злоумышленник заполучил крупные денежные средства. Люди передавали ему суммы от 1 до 22 млн тенге. Общий ущерб составил около 150 млн тенге.

    «В полицию обратилась астанчанка и сообщила, что стала жертвой мошенника. Женщина сообщила, что, поверив другу своего супруга, передала ему 1,2 млн тенге. Он обещал ей помочь в оформлении автокредита. Под предлогом нехватки суммы, он предложил ей оформить заем в МФО и товарный кредит. В результате женщина оформила займы в пяти микрофинансовых организациях и товарный кредит. Через время, поняв, что ее обманули, потерпевшая забила тревогу. Аналогичным образом он обманул и других граждан, которым пообещал помощь в решении финансовых проблем», - сообщили в полиции.

    По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК. Проверяется причастность к другим аналогичным преступлениям, в отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения – содержание под стражей.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Мошенничество
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